شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصحيح 22 ألف ورقة امتحانية بـ«تجارة قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء من تصحيح 21 ألفا و764 ورقة امتحانية بكلية التجارة بفرقها الدراسية الأربعة عربي (انتظام- انتساب )، وشعبة اللغة الإنجليزية (النظام الفصلي- البرامج المميزة)، بوصف كلية التجارة هي الأعلى من حيث اعداد الطلاب؛ موضحا أن تلك هي حصيلة التصحيح منذ بداية الامتحانات وحتى الرابع من مارس ٢٠٢١ بوحدة القياس والتقويم التابعة للكلية، ومؤكدا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بدقة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات والقائمين على العملية الامتحانية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بصفة مستمرة تزامنا مع سير الامتحانات ضمانا لسرعة ودقة التصحيح؛ مشيرا إلى أنه اعتبارا من ٢٨ فبراير وحتى ٤ مارس الحالي تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٢١٧٦٤ ورقة امتحانية بواقع ١٦٩٣٤ ورقة لطلاب وطالبات الفرق الدراسية الأربعة عربي،و٤٨٣٠ ورقة لشعبة اللغة مقسمة (٤١٠٤ ورقة لطلاب الشعبة النظام الفصلي، و٧٢٦ ورقة لطلاب وطالبات البرامج المميزة ).

وأوضح الدكتور أحمد فاروق فراج، مدير وحدة القياس والتقويم، أنه تم تصحيح ١٦٩٣٤ ورقة امتحانية بالوحدة خلال الفترة من ٢٨ فبراير وحتى ٤ مارس ٢٠٢١ وذلك بالفرق الدراسية الأربعة عربي ( انتظام وانتساب)؛ حيث تم تصحيح ٣٩٠٣ ورقة إجابة لطلاب الفرقة الأولى بمواد المحاسبة المالية ١، وأصول الإدارة والتنظيم، وأصول الاقتصاد١ بواقع ١٤٨٤ورقة لطلاب الانتظام، و٢٤١٩ ورقة لطلاب انتساب الفرقة الأولى.

وتابع إنه بالفرقة الثانية عربي تم تصحيح ٢١٣٥ ورقة امتحانية لطلاب الانتظام، و١٤٥٠ ورقة امتحانية لطلاب الانتساب، بإجمالي ٣٥٨٥ ورقة إجابة بمادتي محاسبة الشركات١، وأصول التسويق.

وعن الفرقة الثالثة عربي فقد تم تصحيح مواد محاسبة التكاليف ١، ومحاسبة حكومية وقومية، والتأمين ورياضاته الانتظام والانتساب بإجمالي ٥٩٥٧ ورقة امتحانية بواقع ٤١١٨ ورقة لطلاب الانتظام و١٨٣٩ ورقة إجابة لطلاب الانتساب.

وأضاف إنه تم تصحيح ٣٤٨٩ ورقة امتحانية لطلاب الفرقةالرابعة لمقرري المحاسبة الإدارية والإدارة المالية في أربع شعب؛ ففي شعبة المحاسبة تم تصحيح ٣٠٨٥ ورقة، وشعبة الإدارة تم تصحيح ٣٦٨ ورقة امتحانية، وبشعبة السياسة تم تصحيح 20 ورقة، وبشعبة الاقتصاد تم تصحيح 16 ورقة امتحانية.

وبالنسبة للبرامج المميزة- أشار الدكتور محمد أبوالعلا منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية إلى أنه ببرنامج BIS:تم تصحيح ٣ مقررات دراسية بواقع ١٠٨ ورقة لكل مقرر ليكون الإجمالي ٣٢٤ ورقه، وبرنامج FMI:تم تصحيح ٣ مقررات بواقع ٧٤ ورقة لكل مقرر ليكون الاجمالي ٢٢٢ ورقة امتحانية، وفيما يخص برنامج الساعات المعتمدة :تم تصحيح ٣ مقررات بواقع ٦٠ ورقة لكل مقرر ليكون الاجمالي ١٨٠ ورقة، وبذلك يكون اجمالي الاوراق المصححة بالبرامج المميزة ٧٢٦ ورقة.

وبالنسبة للنظام الفصلي شعبة اللغة الإنجليزية- أوضح الدكتور محمد أبوالعلا انه تم تصحيح مقررين بواقع ٢٩٤ ورقة لكل مقرر ليكون الإجمالي ٥٨٨ ورقة وذلك بالفرقة الأولى، وعن الفرقة الثانية فتم تصحيح مقررين بواقع ٤٧٧ ورقة لكل مقرر ليكون الإجمالي ٩٥٤ ورقة، والفرقة الثالثة فتم تصحيح ٣ مقررات بواقع ٤٥٤ ورقة لكل مقرر ليكون الإجمالي ١٣٦٢ ورقة.

وتابع إنه بالفرقة الرابعة محاسبة تم تصحيح ٣مقررات بواقع ٣٠٣ ورقة لكل مقرر ليكون الإجمالي ٩٠٩ ورقة.

كما تم تصحيح ٣ مقررات بواقع ٩٧ ورقة لكل مقرر ليكون الإجمالي ٢٩١ ورقة بقسم إدارة الأعمال الفرقة الرابعة، وبذلك يكون إجمالي الأوراق المصححة بالنظام الفصلي ٤١٠٤ ورقة امتحانية.