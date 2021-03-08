شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» في كفر الشيخ : استخراج 375 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع بكفر الشيخ، بالجهود المبذولة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بقرى محافظة كفر الشيخ بالمجان.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن الفرع تمكن من الانتهاء من إجراءات استخراج 150 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بقرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم، اليوم الاثنين، بمركز شباب القرية، في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع اعفائهن من أية غرامات.



وأكدت شاكر، أن عدد بطاقات الرقم القومي التي تم الانتهاء من إجراءاتها في 3 قرى 375 بطاقة رقم قومي، منهم 127 بطاقة بقرية سيد خميس التابعة لمركز سيدي سالم، و98 بطاقة رقم قومي لسيدات وفتيات بقرية بلوش التابعة لمركز بلطيم.