شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار «روبيكي القاهرة» .. تخصيص 70 فدانًا لإنشاء أول مدينة جلود في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاثنين، اجتماعا موسعا بحضور اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة مشروع إنشاء أول مدينة للمدابغ وصناعة الجلود بالتنسيق مع وزارة الإسكان، على غرار مدينة «الروبيكى بالقاهرة» والمقرر إنشائها بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للوقوف على جميع الإجراءات والتجهيزات للبدء في تنفيذ المشروع.

يأتى الاجتماع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصناعة المدابغ وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها.

على غرار "روبيكى القاهرة" .. تخصيص 70 فدان لانشاء أول مدينة للمدابغ وصناعة الجلود فى الاسكندرية (صور)

وقال المحافظ، أنه جاري تخصيص 70 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة مشروع مدينة المدابغ الجديدة متكاملة جميع المرافق، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صناعى جديدة لتلك المنطقة على أعلى مستوى.

وأوضح «الشريف»، أن محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الوزارات وجميع الجهات المعنية حريصين على إنشاء مدينة المدابغ على كفاءة عالية والاستفادة من خبرات وتجربة مشروع مدينة مدابغ «الروبيكى بالقاهرة» وتطويع تلك التجربة بما يتناسب مع طبيعة محافظة الإسكندرية.

وأضاف:«ندرس تطوير صناعة المدابغ بالمحافظة بما يتناسب بالمشروع الذي نحن بصدد إنشاءه»، لافتاً أن صناعة المدابغ من أهم الصناعات التي تقوم بتصدير جلود للعالم كله ولايمكن الاضرار بها أو الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن المحافظة بها 33 مدبغة حالياً.

على غرار "روبيكى القاهرة" .. تخصيص 70 فدان لانشاء أول مدينة للمدابغ وصناعة الجلود فى الاسكندرية (صور)

على غرار "روبيكى القاهرة" .. تخصيص 70 فدان لانشاء أول مدينة للمدابغ وصناعة الجلود فى الاسكندرية (صور)

حضر الإجتماع؛ المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلي عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء شركات المرافق، وممثلي عن وزارة الصناعة وجهاز شؤون البيئة، ومسئولى وزارة الري والموارد المائية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.