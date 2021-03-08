شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «العربية للتصنيع» وهيئة تنمية الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس سامى الشناوى، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أمس، بروتوكولا للتعاون المشترك فى شتى المجالات التنموية، وخاصة ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى.

وشدد التراس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بمحافظات ومدن الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، فى إطار رؤية مصر 2030.

وأشاد بدور هيئة تنمية الصعيد، والذى سيساهم بشكل مباشر فى فتح آفاق جديدة من الاستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات والمصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تضع كل طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية لتعزيز عجلة التنمية التكنولوجية والصناعية وتدريب الكوادر البشرية بمحافظات ومدن الصعيد.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن شتى المجالات الصناعية والتكنولوجية لتنمية إقليم الصعيد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية فى المجالات التنموية المتعلقة بالمشروعات الصناعية المرتبطة بالهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بمجالات التنمية الصناعية، بالتعاون مع الخبرات فى مجال صناعة الإلكترونيات والتحول الرقمى والعمل بالطاقة النظيفة.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وخبراتها فى تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، التى تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة والسرعة فى التنفيذ وفقا لمستويات الجودة العالمية.

وقال سامى الشناوى إن توقيع بروتوكول التعاون مع العربية للتصنيع سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد فى فتح آفاق جديدة من الاستثمارات فى ظل التسهيلات التى سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على خطط التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

وفى سياق متصل، توجه وفد هيئة تنمية الصعيد لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات العربية للتصنيع، ومنها الشركة العربية للطاقة المتجددة وأكاديمية الهيئة للتدريب ومشروع الصوب الزراعية، واطلعوا على الخطط المستقبلية التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لآليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.