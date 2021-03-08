شكرا لقرائتكم خبر عن يونيو المقبل.. مدينة أسوان خالية من «سيارات الكبود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استجابته لسائقي السيرفيس بتشغيل أول سيارة ميكروباص حديثة على خط سير "السيل / خور عواضة"، الذي تمت إضافته لأول مرة بإجمالي 45 سيارة ميكروباص سيجري تشغيلها بالكامل على هذا الخط الجديد حتى مطلع مايو المقبل، بهدف توفير وسيلة نقل آدمية وحضارية للقاطنين بهذه المناطق بدلاً من سيارات الكبود، التي كانت تعمل بشكل عشوائي في الفترة الماضية، كما تم أيضاً تحديد تعريفة الأجرة المقررة بهذا الخط بواقع 175 قرشًا.

وأكد المحافظ بحسب بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإحلال والتجديد لسيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة، والذي يجري تنفيذه داخل مدينة أسوان كمرحلة أولى ليتم تدريجياً تفريغ المدينة من سيارات الكبود بنهاية يونيو المقبل، على أن يتوازى مع ذلك تفريغ مدن المحافظة بالكامل من هذه السيارات بنهاية ديسمبر 2021، وأن يتم العمل بها داخل نطاق القرى فقط.