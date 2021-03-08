شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تعلن استئناف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بدءا من غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هولندا استئناف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بدءا من غد الثلاثاء، والتي كانت قد أوقفتها في وقت سابق بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن معهد الصحة العامة الهولندى تسجيل 42 حالة وفاة وخمسة آلاف و378 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى زيادة يومية فى الإصابات تسجلها البلاد منذ 23 فبراير الماضي.

ووفقا لما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية عن بيانات المعهد، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى هولندا منذ بداية تفشى الوباء إلى 15 ألفاً و803 حالات، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليون و115 ألفا و549 إصابة.