شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أجرينا 12 مليون امتحان إلكترونى وتعاملنا مع كافة مشكلات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات الإلكترونية، جاءت ليكون شكل الامتحان قوى، وتم التعامل مع كافة مشكلات الإنترنت، مشيرا الى أنه منذ 27 فبراير تم الانتهاء من 12 مليون امتحان إلكترونى.

وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن نوعية الأسئلة وكفاءتها فى الامتحان الإلكترونى هى الشىء المهم في هذه المرحلة، موضحًا أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تم الانتهاء من المشكلات التى واجهت الطلاب خلال الأيام الأولى من الامتحان.

وأوضح وزير التعليم، أن نسب الدخول تجاوزت الـ99%، موضحًا أنه ومنذ يوم 28 فبراير تتم الامتحانات فى بيئة جيدة إلكترونيًا بعد حل كافة المشكلات الخاصة بالإنترنت.