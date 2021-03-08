الخليج 365: تنوع سياسى واسع فى تشكيل اللجان النوعية بـ«الشيوخ»

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: تنوع سياسى واسع فى تشكيل اللجان النوعية بـ«الشيوخ»..نواب تنسيقية شباب الأحزاب يحصدون 7 مقاعد باللجان.. مستقبل وطن يفوز برئاسة لجان حقوق الإنسان والزراعة والخارجية ولجنة لكل من الوفد والإصلاح والتنمية ومصر الحديثة.. 8 سيدات بهيئات المكاتب.. والنواب المعينون يحصدون رئاسة 8 لجان

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