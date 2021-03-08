شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: توجيهات الرئيس بعمل المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة هدية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة جاءت كهدية للمرأة ويستكمل لهم حقوقها الدستورية فى الجهات القضائية، موضحًا أن المرآة تعمل بالهيئات والجهات القضائية ويتبقى موضعين، وهما النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الرئيس شدد على استكمال تواجد المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، وهناك خطواط لتنفيذ التوجيه الرئاسى، مؤكدًا أن هذا لا يأتى من خلال أى تعديلات تشريعية لكن سيكون هناك قواعد من بداية السلم الوظيفى.

وأوضح الوزير أنه سيكون هناك شروط تُوضع لاختيار أفضل العناصر النسائية التى تشغل العمل.