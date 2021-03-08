​دار الكتب تعلن إطلاق جائزة أفضل كتاب في التراث.. إليك الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إطلاق جائزة أفضل كتاب في التراث وتمنحها مناصفة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين لعام 2021.

وتشمل شروط الجائزة: أن يكون العمل طبعة أولي. أن يكون المؤلف مصري الجنسية، أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتم اعتماد الكتاب سواء بتاريخ الطبعة أو رقم الإيداع شرط أن يشار في ترويسة الكتاب إلى كون هذه الطبعة هي الأولى من هذا الكتاب. أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح، تسلم بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

ومن الشروط أيضا؛ ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخري، وألا يتقدم للجائزة من فاز بها قبل مرور ثلاث سنوات.

ومن القواعد العامة: "يفتح باب التقدم للجائزة فور الإعلان عنها، وينتهي في آخر مارس 2021، ذات العام، وتبدأ لجان التحكيم عملها فور إغلاق باب التقدم، وتعلن عن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض".

يتم تقديم الأعمال بمبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 1194 كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.

وتشكل لجنة التحكيم بشكل سرى بقرار من وزير الثقافة، وتعلن أسماؤهم في حفل توزيع الجوائز، قبل إعلان أسماء الفائزين. تحدد كل لجنة من لجان التحكيم المختصة القواعد الفنية للتحكيم ومسوغات منح الجائزة في مقدمة تقريرها الختامي. ولا يجوز ترشح أحد أعضاء لجنة التحكيم للجائزة. ويجوز اقتسام الجائزة بين أكثر من فائز.