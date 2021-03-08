ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن شركة بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الإثنين، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شركة بيع أجهزة إلكترونية بمنطقة الزمالك، لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.
وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفاداها نشوب حريق في إحدى المباني بمنطقة الزمالك، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران.
وانتقلت قوات الأمن، لموقع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.