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حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية في الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عاملين، وتمكنوا من سرقة إحدى الشقق السكنية بمدينة الشروق بأسلوب كسر الباب.

بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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