شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: توجيهات السيسي بعمل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة هدية لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة جاءت كهدية للمرأة ويستكمل لهم حقوقها الدستورية في الجهات القضائية، موضحًا أن المرآة تعمل بالهيئات والجهات القضائية ويتبقى موضعين، وهما النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الرئيس شدد على استكمال تواجد المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وهناك خطواط لتنفيذ التوجيه الرئاسي، مؤكدًا أن هذا لا يأتي من خلال أي تعديلات تشريعية لكن سيكون هناك قواعد من بداية السلم الوظيفي.

وأوضح الوزير أنه سيكون هناك شروط تُوضع لاختيار أفضل العناصر النسائية التي تشغل العمل.