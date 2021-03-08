شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة في الحامول بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم الاثنين جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال النظافة بالمدينة والقري موجها بتكثيف حملات النظافة ومسح وتمهيد الشوارع، حيث قام عصام القصيف، نائب رئيس المدينة يرافقه جهاز النظافة والتجميل بتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع ومتابعة الأعمال اليومية للنظافة ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات وصيانة الأسوار على المنتزهات.

وتابع تميم أبو زيد رئيس قرية الزعفران أعمال النظافة بشوارع القري وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية، وغلق السوق الأسبوعي بالقرية.

في نفس السياق تابع رضا حوا، رئيس قرية كوم الحجر أعمال مسح وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بقرية كوم الحجر، ومسح طرق الحجر حتى قرية أبو خليل والشوارع لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.