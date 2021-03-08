شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع أعمال نظافة وتجميل المصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة وشواطئها الستة، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونظافة الطريق الدولى الساحلى وقص وتهذيب الأشجار والنخيل، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



تابع رئيس المدينة قطاع النظافة والتجميل بالمدينة وأكد ضرورة رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بجميع القطاعات والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وإزالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة، ونظافة الطريق الدولى الساحلى ورفع كافة المخلفات أول بأول بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم، وشدد على استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الحيوية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة وخاصة دور العبادة والمحال التجارية والمنشآت وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المدينة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.