شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن عودة العلاقات مع تركيا: «السيسي قال لا يستطيع أحد أن يأكل لقمة الأسد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عودة العلاقات مع تركيا لها شروط بعد حديث الإعلام الدولي عن تودد تركيا لمصر، وسط تجاهل مصري تام للتصريحات.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيا مطالبة بتنفيذ بعض الأمور قبل الحديث مع مصر، متسائلا: «هل ستتخلى تركيا عن العناصر الإرهابية الهاربة فيها؟، وهل سيتم إغلاق القنوات المعادية التي تبث على أراضيها؟».

وتابع: «مصر لم تدخل في أي حديث مع تركيا ولم نعلن عن وجود اتصالات معهم.. الرئيس السيسي قال عام 2013 إنه لا يستطيع أحد أن يأكل لقمة الأسد».