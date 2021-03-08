شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يثمن دور المرأة في يومها العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أسمى آيات التهنئة للمرأة المصرية عامة، والمرأة بمحافظة كفر الشيخ بصفة خاصة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكداً على الدور الرئيسي والهام للمرأة في الحياة والمجتمع فهي الأم والأخت والابنة، ويقع على عاتقها نصف مسؤولية المجتمع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن جهود المرأة المصرية في كافة مجالات الحياة فهي رمز العطاء والتضحية من أجل المجتمع، مشيداً بالنماذج الناجحة والمشرفة للمرأة في المجتمع، مؤكداً أننا أصبحنا نجد نماذج نفخر بها في المجالات العلمية والطبية والهندسية والخدمية وغيرها من المجالات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يحيي كل السيدات ممن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التحديات، مؤكداً أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على بذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز.