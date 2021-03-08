شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد الكليات شرق وغرب النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية موسعة بكافة مجمعات الجامعة شرق وغرب النيل، للاطمئنان على أجواء انعقاد الامتحانات، وانتظام العمل وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

استهل الدكتور منصور حسن جولته بتفقد عدد من الإدارات والمكاتب الرئيسية بمبنى إدارة الجامعة شملت إدارات شؤون الطلاب وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات الثقافية، والإدارة الهندسية، ومسرح الجامعة، ثم توجه رئيس الجامعة لتفقد عدد من لجان الامتحانات بكلية الآداب مؤكداً على ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات.

وفى سياق متصل توجه رئيس الجامعة إلى مجمع التعليم الصناعي لتفقد لجان الامتحانات المنعقدة بمبنى القاعات والمدرجات، وأطمأن على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات، فضلاً عن إجراءات التعقيم قبل الدخول، ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، موجهاً ضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

وفى سياق آخر، توجه رئيس الجامعة إلى مجمع 330 فدان لتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية الألسن وأكد على ضرورة الانتهاء من تمهيد الطريق الخلفي للكلية، وتفقد كلية الزراعة وأكد على ضرورة توسيع رقعة المنطقة الخضراء الخاصة بالكلية، كما تفقد كلية التمريض وأكد على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالتجمعات الطلابية أمام الكلية حفاظا على سلامة الطلاب، وأنهى رئيس الجامعة جولته بتفقد الجامعة الأهلية لمتابعة مدى إنجاز العمل على أرض الواقع .