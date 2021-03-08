شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرصف ونظافة مدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات متعددة منها رفع المخلفات وإزالة الاشغالات، ورفع كفاءة الإنارة ورصف الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية المنشأ الكبرى بقلين، وزراعة مدخل قرية حصة الغنيمي بالأشجار، واستكمال أعمال الصرف الصحي بقرية كفر المرازقة.

كما أشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على رصف الطبقة الثانية بطريق الرياض الحامول بقرية الرغامة، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات.

وأشرفت رئاسة مركز ومدينة دسوق على انتظام حركة العمل بمواقف دسوق، ومتابعة أعمال التكاسى لترعة مفتاح طريق النوايجة ابو يدك بطول 190م، وتابعت أعمال جهود بالمشتل لتجميل المدينة، واستكمال أعمال القص والتجميل وتنظيف الأحواض بشارع الاستاد وأمام المدراس، وما زالت الأعمال بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق من تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل وتجديد زراعات الأحواض الزراعية مستمرة.

وتابعت رئاسة مركز دسوق حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية «محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب»، وتابعت الأعمال الجارية بمحطات المياه والصرف والوحدات الصحية،لرفع مستوى الخدمات.