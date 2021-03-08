شكرا لقرائتكم خبر عن «رجل الصلاة».. معلومات عن البابا كيرلس صديق عبد الناصر الذي منع الأقباط من زيارة إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحل غدا الثلاثاء الذكرى الخمسين على رحيل قداسة البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي لا يزال يعتبره الأقباط والداهم الروحي، ويعلقون صوره على جدران بيوتهم بحثا عن «البركة»، ومنذ 8 أعوام فقط سمح بإطلاق اسمه على الكنائس القبطية الأرثوذكسية سواء في مصر أو المهجر.

توفى البابا في 9 مارس من عام 1971، ونقل جثمانه في احتفال مهيب لدير الشهيد مارمينا العجايبى، وفقا لوصيته، بعد 43 عاماً على رحيله وبالتحديد في 2013 منحه المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني لقب «قديس»، ليعطي الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه.

وفي التقرير نستعرض مواقف ومحطات من حياة البابا كيرلس السادس، الذي لقب بالقاب عديدة أبرزها رجل الصلاة، وصديق الطلبة، والرجل الوطني .

البابا كيرلس السادس جمعته صداقة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتبرع الأخير لبناء كاتدرائية الأقباط بالعباسية.

كان البابا كيرلس، رجلًا وطنيًا ففور اجتياح إسرائيل لأراضي 1967 أصدر قرارا بمنع زيارة الأقباط للقدس.

يعد البابا كيرلس السادس أول بابا من باباوات الكنيسة المصرية، الذي يفتتح كنائس أرثوذكسية خارج مصر، ففتح الكنائس بالكويت وكندا والولايات المتحدة.

استقلت الكنيسة الإثيوبية عن الكرسي المرقسي بالإسكندرية في عهده.

من مواقفه التي لن ينساها التاريخ القبطي، إعادة جسد القديس «مارمرقس» الرسول إلى القاهرة، وهو مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي بشر وكرز بالمسيحية في مصر، أحد تلاميذ السيد المسيح.

احتفل عدد من الكنائس بعيد البابا كيرلس، حيث نظمت الكنائس على اسم البابا كيرلس، نهضات روحية، استمرت لمدة أيام ــ النهضة بمعناها الكنسي هي فترة تقام فيها أمسيات تقام فيها عظات وصلوات وقداسات يومية لعدة أيام ـ بمشاركة عدد من الآباء، وتنتهي بالقداس الختامي يوم 9 مارس، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية، في ظل وباء كورونا.

صك العملة تصدر عملات معدنية في الذكري ال 50 للبابا كيرلس

مصلحة سك العملة المصرية، طرحت قبل أيام ميداليات معدنية تذكارية، لثلاث بطاركة بالكنيسة المصرية، مشاركة منها ومن الدولة باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ميدالية البابا كيرلس السادس، بمناسبة مرور 50 عاما، تحمل من الأمام وجهه ومن الخلف مجسم الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

الميداليات من معدن النيكل الأبيض بطلاء كثيف من الفضة عيار 800.

صك العملة تصدر عملات معدنية في الذكري ال 50 للبابا كيرلس