شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بعلاج «ملك إسماعيل».. ونجلها: «الرئيس يهتم دائما بمن خدم البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب له، ووجه بنقل الإعلامية ملك إسماعيل إلى مستشفى كوبري القبة العسكري.

وأعرب شريف بهاء، نجل الإعلامية ملك إسماعيل، عن سعادته، بعد استجابة الرئيس السيسي، بعلاج والدته من صعوبة التنفس التي أصيبت بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وقال بهاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أشكر سيادة الرئيس، كنت متأكد من الاستجابة الفورية منه.. الرئيس السيسي إنسان وأب ويهتم دائما بمن خدم البلد».

كان بهاء قد قال إن والدته والأسرة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي، مضيفا: «بدأنا العلاج ببروتوكول كورونا منذ اللحظة الأولى، لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير، لكن والدتي أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس، إضافة إلى معاناتها بقصور في الكلى»، مردفا: «والدتي على جهاز الأكسجين باستمرار».

وأكمل: «الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الصحة، وكرم جبر، تواصلا معي، لكن للأسف لم يأت طبيب إلى المنزل»، مناشدا الرئيس السيسي دخول والدته أحد مستشفيات القوات المسلحة حتى تتحسن حالتها.

وأضاف: «والدتي تتحسن بشكل طبيعي، رغم معاناتها، ولا تستطيع إزالة الأكسجين أكثر من ثلث ساعة»، معلقا: «لا تستطيع التحرك ونائمة بشكل مستمر في السرير».

ووجه موسى الشكر للرئيس السيسي على الاستجابة السريعة، مشيرا إلى أن الاتصالات تمت بالأسرة وسيتم نقل الإعلامية ملك إسماعيل سريعا.