شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 92 حالة كورونا بـ«عزل العديسات» في الأقصر خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفى العديسات للعزل الصحي في الأقصر الاثنين، بقيادة الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، خروج 92 حالة تعاف من فيروس كورونا خلال شهر فبراير الماضي، بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضى الفشل الكلوي ومن بينهم شباب.

وبحسب بيان، وجه الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، الشكر لكافة أعضاء فريق العزل في المستشفى، وذلك لدورهم الكبير في تقديم الدعم اللازم للحالات خلال فترة العلاج حتى الشفاء وخروجهم من المستشفى.

وناشد الدكتور أحمد فتحي جميع المواطنين ضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة يقي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60٪، بالإضافة لعدم البقاء في أماكن التزاحم المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.