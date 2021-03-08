شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الأقباط بالصوم الكبير: الذات تحرم الإنسان من ملكوت السماوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط في مصر والعالم ببدء الصوم الكبير الذي يبدأ اليوم الاثنين ولمدة 55 يوما، ينتهي بعيد القيامة المجيد في 2 مايو المقبل.

وقال البابا، في عظته بدير القديس الأنبا بيشوى في وادى النطرون مساء اليوم الاثنين: «أهنئكم أيها الأحباء في هذا اليوم ببدء الصيام المقدس الصوم الأربعيني، أهنئكم بهذه الأيام الروحية الغالية والغنية في كنيستنا والتي نبدأ بها رحلة الصوم امتدادًا حتى عيد القيامة المجيد، وأيضًا أهنئكم بالأسقف الجديد لدير القديس العظيم الأنبا بيشوي الأنبا أغابيوس، ونشكر الله أنه أعطى لنا بعد مرور هذا العام منذ نياحة الأنبا صرابامون أعطى لنا خلال هذا العام أن نصلي ونفكر ونختار إلى أن أراد الرب بسيامة الأسقف الجديد أمس، ليبدأ من هذا اليوم مسؤوليته وعمله في هذا الدير العامر، أهنئ كل الآباء الرهبان ويشترك معي كل الآباء المطارنة والأساقفة الذين حضروا بالأمس والذين حضروا اليوم».

وأضاف: «في هذا الصوم أيها الأحباء يبدأ الصوم اليوم الاثنين، وتختار الكنيسة في قراءات اليوم الأول من الصوم المقدس تختار هذه الواقعة التي حدثت من تلاميذ السيد المسيح وانشغل التلاميذ بسؤال من هو الأعظم فينا؟، التلاميذ اختارهم السيد المسيح بطباع مختلفة، اختلفوا مع بعض وتساءلوا من الأعظم فينا؟، وعندما سألهم السيد المسيح فيما كنتم تتحدثون؟ سكتوا، ولكنهم قالوا للسيد المسيح كنا نفكر من فينا الأعظم وكان جواب السيد المسيح «إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا فَيَكُونُ آخِرَ الْكُلِّ وَخَادِمًا لِلْكُلِّ» (مر ٩: ٣٥)، وكأنه يضع مبدأً لحياتنا الروحية، الأمر الذي أريد أن ألفت نظركم إليه أن هذا الفصل يأتي في اليوم الأول من الصوم».

وقال البابا: الذات هي العدو الأول المقيم أمام الإنسان، والصوم أحد أهدافه الرئيسية أن يميت الإنسان الذات، لأن وجود الذات تجعل الإنسان محروما من ملكوت السماوات، والصوم ليس أكلًا وشربًا وانقطاعًا، الصوم جهاد مع النفس ضد ذات الإنسان، وإذا لم تبدأ الصوم وفي نيتك أن تتغير من داخلك سوف تمضي أيام الصوم ولن تستفيد شيئًا، فالصوم فترة لكي نغير الداخل ونرى ضعفاتنا ليبدأ الإنسان في التخلص من هذه المتاعب والسقطات خلال فترة الصوم، ويبدأ بداية جديدة.

ووجه البابا حديث للأساقفة والرهبان قائلاً: لذلك أيها الأحباء لا تدعوا فترة الصوم تمضي دون فائدة انتبه، وهذا الكلام لنا جميعًا، الصوم فترة خاصة للإنسان يمكنه فيها أن يتغير ويتوب ويرفع من قلبه كل الضعفات ويضبط نفسه، «وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.» (١ كو ٩: ٢٥)، هكذا يقول القديس بولس الرسول ويقول اليوم في الإنجيل أن تقلع وتقطع عين الشر ويد ورجل الشر.