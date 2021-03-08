شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 منشآت تدار بدون ترخيص في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والطب البيطري والسلامة الصحية وإدارة تموين إسنا وإدارة شؤون البيئة وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية.
وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت الحملة التي استهدفت شارع الزهراء وجسر السيالة ومنطقة القرية والقرايا بإسنا عن ضبط 8 مخالفات تموينية.
كما تم ضبط 3 منشآت تدار بدون ترخيص للبيئة، وتم إعدام 6 لترات عصائر و95 علبة بسكوت غير صالحة للاستخدام، وتحررت 4 محاضر إشغال طريق، كما تم تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامة.
شارك في الحملة كل من عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز، والنقيب جمال خيري رئيس وحدة شرطة المسطحات، والدكتور يوحنا مسؤول الطب البيطري، ومنتصر بالله مسؤول إدارة التموين.
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