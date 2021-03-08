شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 منشآت تدار بدون ترخيص في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والطب البيطري والسلامة الصحية وإدارة تموين إسنا وإدارة شؤون البيئة وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية.

وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت الحملة التي استهدفت شارع الزهراء وجسر السيالة ومنطقة القرية والقرايا بإسنا عن ضبط 8 مخالفات تموينية.

كما تم ضبط 3 منشآت تدار بدون ترخيص للبيئة، وتم إعدام 6 لترات عصائر و95 علبة بسكوت غير صالحة للاستخدام، وتحررت 4 محاضر إشغال طريق، كما تم تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامة.

شارك في الحملة كل من عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز، والنقيب جمال خيري رئيس وحدة شرطة المسطحات، والدكتور يوحنا مسؤول الطب البيطري، ومنتصر بالله مسؤول إدارة التموين.