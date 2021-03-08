شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب تركيا بتسليم الإرهابيين الهاربين وإغلاق القنوات المعادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن عودة العلاقات مع تركيا لها شروط بعد حديث الإعلام الدولي عن تودد تركيا لمصر وسط تجاهل مصري تام للتصريحات.

وأضاف موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تركيا مطالبة بتنفيذ بعض الأمور قبل الحديث مع مصر، متسائلا: هل ستتخلى تركيا عن العناصر الإرهابية الهاربة على أراضيها؟، وهل سيتم إغلاق القنوات المعادية التي تبث على أراضيها؟.

وتابع أن مصر لم تدخل في أي حديث مع تركيا ولم تعلن عن وجود اتصالات معهم، قائلا: «الرئيس قال عام 2013 إنه لا يستطيع أحد أن يأكل لقمة الأسد».