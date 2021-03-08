شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: يجب على «المعتدة» البقاء في منزل الزوجية ويجوز خروجها للنزهة بملابس الحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المرأة المعتدة مِن وفاة زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين، أنه «يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها».