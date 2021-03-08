شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: «غيرت رأيي في فوائد البنوك من المنع للإباحة.. مش بجيب فتاوى من اختراعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يُصدر أي فتوى لا تستند للكتاب أو السنة، مضيفا: «كل فتاواي تستند إلى علم وأسأل الله أن يكون علمًا صحيحًا موافقًا لآراء العلماء، وما أجمع عليه جمهور أهل الفقه.. ده بفضل الله تبارك وتعالى، حتى الرأي إذا كان مخالفا لرأي الجمهور، فليس معناه أنه خطأ».

أضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين: «تحديت أمس أن يذكر لي أي شخص فتوى خاطئة أو صادرة عن رأيي الشخصي، وسيحصل مكتشفها على 5 آلاف جنيه.. ولم يتقدم شخص واحد من أمس حتى اليوم، بأي فتوى لي مخالفة».

وأشار الجندي إلى أنه يتحدى بهذا الأمر في بلد الأزهر الشريف: «إحنا لينا مشايخ وزملاء علماء وأساتذة من الفقه، والسيرة واللغة، كل الفتاوى اللي بصدرها موافقة لدليل أو قال بها أحد من العلماء، أنا مش بخترع فتوى، ورغم أني أعلنت مكافأة لمن يجد لي فتوى خاطئة، إلا أنه لم يتقدم أحد لي».

أوضح: «الانتقال من رأي لرأي، ليس معناه أن الأول خاطئ.. فيه تفسيرات المنام، فيه علماء قالوا عندنا فيه تفسر منامات، وفيه ناس قالت مفيش، فوائد البنوك على سبيل المثال، انتقلت أنا من رأي المنع لرأي الإباحة، وليس الانتقال من رأي لآخر، أن الأول كان مخالفا أو بعيدا عن الدين، أنا مش بجيب فتاوى من اختراعي».

وتابع: «دي فتاوى علمية موجودة عند كل الفقهاء، عند أهل العلم، ويجب أن يُغلب فيه رأي على رأي أو قوم على قوم أو تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والشخص والظرف».