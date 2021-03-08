شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المدارس والجامعات والأطقم الطبية.. «تنشيط السياحة» تنظم 5 رحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي 5 رحلات توعوية لعدد من طلاب المدارس والجامعات والأطقم الطبية إلى محافظات أسوان والفيوم والقاهرة وبورسعيد والإسكندرية، وذلك في إطار مبادرة «اعرف بلدك» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

وأوضحت إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، في بيان، الاثنين، أن هذه الرحلات تعمل على تعريف المواطنين بمختلف أعمارهم بالحضارة المصرية العريقة والتراث والفنون التي تزخر بها بلدهم، والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر مما يعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة والآثار المصرية.

وتضمنت رحلة محافظة الإسكندرية، زيارة مقابر كوم الشفافة، وعمود السواري، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتباي. أما رحلة محافظة بوسعيد فشملت زيارة كنيسة سانت أوجيني، والمتحف الحربي، وحديقة فريال، والمسجد العباسي، وفيلات مرشدي هيئة قناة السويس.

ونظم مكتب الهيئة بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع الإدارة التعليمية قسم الدمج بالمحافظة، رحلة توعيه لعدد من الطلاب من ذوى الهمم إلى محافظة أسوان لمدة يومين، تم خلالها زيارة السد العالي ومتحف النوبة وجزيرة النباتات ومعبد كوم أمبو.

كما تم تنظيم رحلتين للأطقم الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد إلى محافظتي الفيوم والقاهرة ضمن رحلات اليوم الواحد. وقد تضمنت رحلة الفيوم زيارة متحف كوم أوشيم، وبقايا مدينة كرانيس الأثرية، وقرية تونس للخزف، ومدرسة صناعة ومعارض الخزف الملون، وبحيرة قارون، ومحمية وادى الريان لزيارة الشلالات وجبل المدورة. أما زيارة محافظة القاهرة، تضمنت منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار سقارة، ومتحف المركبات الملكية، وقصر البارون، ومنطقة خان الخليلي.

وخلال هذه الرحلات قامت مجموعات الأطقم الطبية والطلاب بالتقاط الصور التذكارية بالمناطق الأثرية والسياحية، كما توجهوا بالشكر للهيئة على هذه الرحلات التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف على تاريخ وحضارة بلدهم.