شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: المرأة المصرية رمز الصمود وجزء كبير من الوطن فى أيدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، التحية للمرأة المصرية رمز الصمود والقوة والعزيمة فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وتابعت،:"جزء كبير من الوطن فى أيدى النساء.. المرأة رمز الصمود والقوة والعزيمة وروح الأمومة حتى لو مش هى أم".

وأضافت "نيفين القباج"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أنه عندما تم تمكين المرأة المصرية فى الحياة العامة والسياسية حققت نجاحاً كبيراً، وتابعت:"المرأة نجحت عندما أخذت الفرصة السانحة.. وحصلنا على استحقاقات أكرمنا بها فى هذا الزمن".

وأكدت الوزيرة، أن وزارة التضامن تولى اهتماماً بالمرأة المصرية، نظراً لقدرتها على العمل والنجاح حتى المرأة التى تجلس فى منزلها تعمل، وتابعت:" المنزل لا يمنع المرأة من العمل".