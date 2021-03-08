شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لأسر الشهداء يتعاقد مع مستشفيات الصحة لعلاج أسر المجلس بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التحية لأرواح جميع شهداء الوطن بمناسبة يوم الشهيد، قائلاً : "هذه الذكرى غالية على قلوب جميع المصريين لما تمثله من قيم الولاء والفداء والتضحيات التي يقدمها أبطالنا في كل مكان، وبهذه المناسبة أقول أننا لن ولم ننسى شهداءنا ممن ضحوا بأرواحهم ونضعهم هم وأسرهم نصب أعيننا ومحل رعايتنا".



وأعلن أمين عام المجلس في بيان اليوم، أنه في إطار الإحتفال بيوم الشهيد، تم التعاقد مع أمانة المستشفيات بوزارة الصحة على 68 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية سواء مستشفيات عامة أو متخصصة ورفع مستوى الخدمة إلى الدرجة الأولى، يأتي هذا بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات.

وأكد اللواء أشرف الخطيب، أن هذا التعاقد يعد إنجازاً كبيراً لرفع مستوى الخدمة الطبية وتوفيرها للمستفيدين بجميع المحافظات لرفع عناء ومشقة السفر من وإلى القاهرة ، مضيفاً أنه تم تنظيم عملية الكشف والعلاج من خلال عيادات تخصصية بالمقر الخدمي للمجلس من خلال التعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد المجلس بأطباء استشاريين في كافة التخصصات، إضافة لمنفذ لصرف الأدوية الأمر الذي أدى إلى تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن أسر الشهداء والمصابين، كما تم التعاقد مع إحدى شركات الأدوية لصرف العلاج من منافذها بمختلف المحافظات.

وأكد أمين عام المجلس أنه خلال الفترة الأخيرة تم تسليم عدد كبير من الأجهزة التعويضية ( كراسي كهربائية متحركة، سماعات أذن، عكازات، مراتب هوائية وغيرها ) لمصابي العجز الكلي، بجانب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين المستحقين لها طبقاً للشروط المنظمة لذلك بمختلف المحافظات.

وعلى صعيد الرعاية الإجتماعية، أكد اللواء أشرف الخطيب، أنه تم تنظيم برنامج ترفيهي وتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين على مدار الشهرين الماضيين لعدة أماكن من بينها (الأهرامات، حديقة الحيوان، قصر البارون، برج القاهرة، قلعة صلاح الدين، المتحف المصري، حديقة الأسماك) إضافة لتنظيم ورشة تدريبية على الأعمال الحرفية في مجالات الطرق على النحاس والأركيت بهدف إقامة مشروعات صغيرة للمستفيدين من خدمات المجلس إضافة لتنظيم رحلات لأسر الشهداء والمصابين بمختلف المحافظات ، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الزيارات الميدانية لأسر الشهداء والمصابين لتقديم الدعم والخدمات لهم، ونقوم بتنظيم جلسات التأهيل النفسى لهم والعمل على حل أى مشكلات تتعلق بهم .

وشدد أمين عام المجلس على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير سبل الرعاية والإهتمام للمستفيدين، حيث عقدنا عددا من بروتوكولات التعاون في مجالات مختلفة لتقديم خدمة أفضل، ومازال أمامنا العديد لنقدمة على جميع الأصعدة لخدمة ورعاية أسر الشهداء والمصابين فنحن لا ندخر جهداً في تطوير الخدمات المقدمة لهم ونعمل دائماً لخدمتهم تقديراً لهم على ماقدموه، مؤكدا أنه يجري الآن العمل على التحول الرقمي وربط مقرات المجلس إلكترونياً طبقاً لتوجه الدولة في هذا الشأن .

كما أعلن أمين عام المجلس، أن أرقام الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين على مدار الستة أشهر الماضية جاءت كالتالي : -

في مجال الرعاية الإجتماعية تم إعفاء 500 من المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء والمصابين ( جامعي وقبل الجامعي) وإصدار 480 كارنية هيئة النقل العام، و450 بطاقة تعريف، و250 اشتراك مترو، و30 رحلة ترفيهية.

وفي مجال الرعاية الطبية، تم الكشف على 1967 مستفيدا بالعيادات الداخلية للمجلس، و14880 تحويل للمستشفيات للكشف وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة طبقاً للحالة و 20964 خطاب صرف أدوية للمستفيدين، إضافة لمتابعة 59 حالة مصاب عجز كلي بصفة مستمرة، بجانب صرف جميع الأجهزة التعويضية.

