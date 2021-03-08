شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تطوير 29 فندقا وافتتاح آخر جديد بالغردقة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس ‏النواب، وعقد اجتماعا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، ‏والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.‏

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس ‏النواب، بحضور زعيم الأغلبية، وذلك في إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التي تستهدف ‏استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التي تمس ‏حياة المواطنين.‏

وتناول وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطوير الشركات التابعة ‏للوزارة، ولاسيما ما يتم إجراؤه من تطبيق لوائح عمل موحدة ومميكنة في كافة الشركات، مشيرا إلى أنه تم ‏حصر لجميع الأراضى التابعة لها، حيث تم تحويل نحو 20 مليون م2 لاستخدامات عمرانية بعد أن تم ‏تقييمها وأصبحت جاهزة للطرح، كما تم استخدام عدد منها فى التسويات مع وزارتى البترول والمالية وبنك ‏الاستثمار القومى.

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كما شرح الوزير الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير الـ 29 فندقا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح ‏فندق جديد بمدينة الغردقة، كما تم توقيع عقد شراكة لفندق "فورسيزون" بالأقصر، وكذا تم توقيع عقد شراكة ‏مع أحد المستثمرين بشأن تطوير فندق "شبرد". ‏