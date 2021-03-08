شكرا لقرائتكم خبر عن الأديرة والكنائس تحيي الذكرى الـ 50 للبابا كيرلس السادس بصلوات العشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأديرة والكنائس القبطية الارثوذكسية بربوع مصر إقامة صلوات العشية بمناسبة ذكرى عيد المتنيح البابا كيرلس السادس، الذي يحل عيده غدًا الثلاثاء.

وأقام دير الشهيد مارمينا العجايبي بمريوط، والذي يدفن فيه القديس البابا كيرلس منذ خمسون عاما، عشية العيد بمنطقة المزار.

ومن المقرر أن يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني، غدا الثلاثاء، قداس احياء الذكرى الخمسين لنياحة البابا كيرلس، وحضور الاباء الاساقفة ورهبان الأديرة.