شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استجابته لعلاج شاب يعاني إعاقة.. أحمد موسى: « السيسي يتجاوب مع آهات المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة شاب بالشرقية يبلغ 19 عاما ويعاني من إعاقة ولا يستطيع الحركة.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «والدة الشاب ناشدت الرئيس لعلاج ابنها عبر برنامج صالة التحرير».

وأضاف موسى: «شكرا سيادة الرئيس.. السيسي يتجاوب مع آهات المواطنين، ويستجيب للمواطنين قبل المسؤولين».