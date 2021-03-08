شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لـ النواب بشأن إلغاء انتداب الموظفين بين المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب والعجمي، بيانا عاجلا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء انتداب الموظفين بين المحافظات، ورجوعهم لمحافظاتهم وإدارته بعد انتهاء مدة 4 سنوات من الانتداب منذ تاريخ أول قرار تالٍ لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارًا من 2/ 11 / 2016، سواء كان القرار يتضمن ندبًا لأول مرة أو تجديدًا للندب.

وأوضح «خير الله»، أن هذه الفئة من الموظفين تمثل حوالي 50% من العمال والمنتدبين، مشيرًا إلى أن منهم منتدبين منذ أكثر من 17 عامًا، ومن أقصى الصعيد، وانتقلوا بأسرهم وغيروا مساكنهم ومعيشتهم لأماكن انتدابهم وعملهم بالمحافظات الأخرى.

وطالب خير الله بضرورة مراعاة ظروف هؤلاء الموظفين خاصة بعد استقرارهم وتبديل نظام حياتهم وتأقلمهم وأسرهم على هذا الوضع منذ سنوات بعيدة، موضحًا أنه مع إقرار قانون الخدمة المدنية كان الهدف خلق نظام عمل جديد يعظم الاستفادة من القوى البشرية وكذلك المحافظة على الموارد، ومعالجة سلبيات سابقة، فلا ينبغي أن يحدث تطبيقه حالة من عدم الاستقرار للعاملين الخاضعين لإحكامه، ويتسبب في إرباك حياتهم.