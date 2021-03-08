شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: مقترح بزيادة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل لـ25% عن العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، مع عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2021/2022، طبقاً للاحتياجات الفعلية للمحافظة للوفاء بالمطالب الجماهيرية، وذلك بنسبة زيادة حوالى 25% عن خطة العام الحالي لتوزع على الأنشطة المختلفة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.

ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية القادمة ستشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف الطرق، بجانب تحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم إحتياجات المحليات، فضلاً عن المشروعات المشتركة للمحافظة .

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأنه تم إستعراض مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي 2020/2021 بإعتمادات 454.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75 % من الأعمال المنفذة على أرض الواقع في كافة المشروعات والقطاعات، مشيراً إلى أنه من أبرز مشروعات الخطة القادمة المقترح إدراجها رصف العديد من الطرق الداخلية مع إعداد المخططات التفصيلية لمدن أسوان وأبوسمبل وإدفو والسباعية والرديسية والبصيلية، بجانب إستكمال تأهيل ترعة ساحل بنبان بدراو، ودعم الحماية المدنية بالسيارات والمعدات والمبانى، بالإضافة إلى أنشاء مجمع مواقف وسويقات بمدينة كوم أمبو، فضلاً عن إحلال وتجديد مجزر السباعية .