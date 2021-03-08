شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي : «مستعد أن أتحدي بآرائي بلد الأزهر المليئة بعلماء الفقه واللغة والدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لولا الاختلاف في الآراء الفقهية لهلكت الأمة»، مشيرًا إلى أنه يوجد فارق بين اتباع الرخص وبين من يبحث عن الثغرات من أجل تيسيير الدين لتحقيق أغراضه المشبوهة.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، الاثنين، أنه يجب على الشخص في نفس الوقت السؤال على الدليل والبينة لمن يفتي دون أخذه على مُسلماته، مردفًا: «أي فتوى تصدر عنه تكون مطابقة للكتاب والسنة وآراء العلماء وما أجمع عليه جمهور العلماء»، مردفًا: «لو كان هذا الرأي مخالفًا لرأي الجمهور أو قيل عنه أنه شاذ فقهيًا، فليس معناه أنه خطأ».

وأكمل: «مستعد للتحدي بآرائي بلد الأزهر المليئة بعلماء الفقه واللغة والدين»، منوهًا إلى أن فتاواه موافقة لدليل أو رأي أحد العلماء السابقين وليست اختراعا.