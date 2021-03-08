شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس فى ذكرى رحيل الأنبا صرابامون: «كان مصليًّا وويترك الأمور على الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، عظة روحية خصصها للحديث عن الأنبا صرابامون، أسقف عام ورئيس دير الانبا بيشوى في وادى النطرون الراحل، احتفالا بالذكرى الميلاد السمائى الأول له.

وقال البابا: «نحن نجتمع اليوم في حضور كل الآباء الأحباء الأحبار الأجلاء وآباء الدير العامر والآباء الكهنة وعدد من أسرة مثلث الرحمات الأنبا صرابامون، نجتمع في التذكار الأول لنياحته، والكلام عن الأنبا صرابامون لا ينتهي، وأريد أن احدد كلامي في ثلاث صفات رئيسية كنت أراها فيه».

وتابع: «نلت نعمة الرهبنة في هذا الدير العامر وتتلمذت على يد المتنيح الأنبا صرابامون فهو الذي استقبلني ورهبنني مع المتنيح البابا شنوده الثالث».

وسرد البابا جانب من صفاته من بينها أنه يوجد فيه رائحة البرية، قائلاً: «البراري المقدسة في مصر لها حضور وانطباع خاص في نفوسنا وحياتنا وتاريخنا، والآباء الأوائل جعلوا من براري مصر الحبيبة واحات للصلاة، وتقدست البرية بصلواتهم ونسكياتهم وبسيرتهم وحياتهم ومعيشتهم في هذه البراري، مثل برية شهيت، واستقت الحياة الرهبانية أصولها من الكتاب المقدس وتقاليد الآباء والتقاليد النسكية واستمرت من جيل إلى جيل، واستمرت أديرتنا عامرة مثل هذا الدير وأديرة كثيرة أخرى وجاء زمن ترهب فيه الأنبا صرابامون سنة ١٩٥٩، أكثر من ستين سنة، وجاء من أقاصي الصعيد ليترهب شابًا صغيرًا هنا مسوقًا بدعوة داخلية، وترهب في دير السريان وجاء ليعيش كما عاش الآباء من قبل، واختارته النعمة أن يكون أسقف ورئيس لهذا الدير».

وأضاف: «قاد الدير الذي كان في بدايته صغيرًا جدًا ومحدودًا جدًا في امكانياته، وعاش وامتص الحياة الرهبانية بكل ما فيها من غنى ولذلك كنت عندما تقابله تتقابل مع رائحة البرية الزكية وكأن فيه تجتمع حياة الآباء، وتجده راهبًا أصيلًا وكأنه ليس من هذا العالم، وقاد هذا الدير في عمق وفي محبة وبروح رهبانية، وقد نجح أن يسلم الحياة الرهبانية لكل أبنائه وتلاميذه وعندما تجلس معه تشعر باختبارات الآباء وكلمات النعمة، من سمات آباء البرية أن كلامهم قليل لذلك يسمون البرية كنيسة التقوى وكنيسة العالم نسميها كنيسة الخدمة، الكل يتبارى في حياة التقوى ومخافة الله، تجلس معه فيقول كلمات قليلة أو آيات أو اختبارات أو قصص رهبانية قصيرة جدًا يقدم من خلالها معاني كبيرة جدًا لحياتنا الروحية والرهبانية، وما أغنى كنيستنا عندما يوجد فيها من يحمل رائحة البرية الزكية»مَنْ هذِهِ الطَّالِعَةُ مِنَ الْبَرِّيَّةِ كَأَعْمِدَةٍ مِنْ دُخَانٍ، مُعَطَّرَةً بِالْمُرِّ وَاللُّبَانِ وَبِكُلِّ أَذِرَّةِ التَّاجِرِ«(نش ٣: ٦)، هكذا كان أبينا مثلث الرحمات الأنبا صرابامون».

وقال أن الصفة الثانية هي أنه مريح للتعابى، وقال له البابا شنودة في إحدى المرات «يجب أن تضع على باب قلايتك يا أنبا صرابامون»تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ «، وهذه الصفة لها أكاليل كبيرة جدًا في السماء، لأن مريح التعابى صورة من صور التخلي عن الذات، كان يرحب بكل من يأتي إليه وبرائحة البرية التي يحملها يحمل أيضًا قلبًا مريحًا لكل أحد وكثير منا اختبروا هذا، وهذه نعمة كبيرة، ويوجد في هذا الدير العامر آباء من أديرة أخرى ورحب بهم نيافة الأنبا صرابامون وأفسح لهم مكانًا ليس في الدير فقط بل في قلبه، مريح التعابى صفة أصيلة في أنبا صرابامون وجدناها على مدار عشرات السنوات التي كان يقود فيها هذا الدير، وله عمل واسع في الكنيسة القبطية.

وتحدث عن بقية صفاته، قائلاً إنه كان إنسانًا مصليًّا وعميق الإيمان، وكان يترك الأمور على الله «طَلِبَةُ الْبَارِّ تَقْتَدِرُ كَثِيرًا فِي فِعْلِهَا»، وكان شخصًا يحمل الإيمان وكما نقول في القداس عن الأديرة «الساكنين فيها بإيمان الله» ومواقف كثيرة حلها بروح الإيمان والصلاة، كان محبًا للصلاة جدًا، ونتذكر مع الآباء ليالي شهر كيهك عندما كان يجتمع بنا نحن الرهبان ويحضر معنا التسبحة وكان حضوره سبب بركة في وسطنا، ونتذكر أسبوع الآلام بصلواته الكثيرة وكل المناسبات، هو إنسان مصلي يعرف أن الصلاة هي التواصل مع السماء وأن السماء لديها حلول كثيرة وأن الصلاة هي التي تمنح الإنسان قوة حقيقية في حياته، وكان يجلس مع الكهنة المرسومين حديثًا عندما يقضوا في الدير فترة الأربعين وكان يتكلم معهم ويجاوب على أسئلتهم وبأجوبة بسيطة ولكن مليئة بروح الإيمان، كان هو أب اعترافي كراهب في الدير ولآخر وقت قبل انتقاله، وعندما اختارنا الله لهذه المسؤولية جلست معه وكان يرد بآية واحدة «كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ.» (يو ١: ٣) ويكررها ولم يكن لديه إجابه ولكن عنده اختبار، وكلما أتعرض لمواقف فيها تعب أتذكر هذه الآية وأجد فيها حلًا وشفاءً وراحةً.

واختتم: «نحن نتذكر في هذا اليوم رحيل هذا الأسقف المبارك منذ عام، ونحن نؤمن أن الكنيسة على الأرض مرتبطة بالكنيسة في السماء، هو حاضر الآن يسمعنا ويصلي من أجلنا ويتشفع من أجل حياتنا ونحن نثق في هذا جدًا، وما حضور الآباء الأجلاء واهتمامهم وحضور الآباء الرهبان والكهنة والشعب إلا عرفانًا بجميل هذا الإنسان الذي وضعه الله في مسيرة حياتنا لكي ما يعلمنا ونتتلمذ على يده ونمتص منه الحياة الروحية السليمة في كنيستنا القويمة، نتذكره بكل خير ولا نتذكر بحزن كالباقين الذي ليس عندهم رجاء ولكن نتذكر بفرح، أنه صار لنا هذا الإنسان مصليًا من أجلنا لأنه عارف بأحوالنا وصار لنا صله أقوى بالسماء بالأحباء الذين سبقونا، نحن نشكر الله الذي يعطينا كل هذه النعم فعندما يضع الله في مسيرة حياتك إنسانًا فاضلًا هذه نعمة كبيرة جدًا، (نعمة الوفاء) أن تكون وفي لمن وضعهم الله في حياتك والله استخدمهم لكي ما يكون لك نصيب وتصير بالصورة الحلوة التي أنت عليها اليوم».