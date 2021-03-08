شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتفقد أقسام المستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس يرافقه الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية والدكتور آسر البنا مدير عام إدارة الشؤون الوقائية، تفقد قسمي الباطنه والنساء والتوليد بمستشفى السويس العام لمتابعة تواجد الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة في مواقع عملها وتقديم الخدمات الطبية لمواطنى ومواطنات محافظة السويس .

تأتي الجولة في إطار حرص وكيل وزارة الصحة بالسويس وقيادات مديرية الصحة على تفعيل المنظومة الرقابيه على جميع الخدمات المقدمة على مدار الساعة بمختلف القطاعات الطبية خاصة بمستشفى السويس العام ومعالجة تلافي السلبيات .