شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يعتمد قرار ترقية شاغلي وظائف المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، قرار ترقية شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقى متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ووجه محافظ الوادى الجديد خالص التهنئة لجموع المعلمين لافتا لدعمه الدائم وتقديره لجهودهم المبذولة من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.