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محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد

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السيد أبو علي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بالمحافظة، بعد صدور قرار تعيين له من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بحضور حمدي مصطفى وكيل المديرية.

رحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا التوفيق في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ولجميع عناصر العملية التعليمية، والعمل على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى تقديم جميع الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للإرتقاء بقطاع التعليم بسوهاج.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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