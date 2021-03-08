شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بالمحافظة، بعد صدور قرار تعيين له من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بحضور حمدي مصطفى وكيل المديرية.

رحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا التوفيق في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ولجميع عناصر العملية التعليمية، والعمل على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى تقديم جميع الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للإرتقاء بقطاع التعليم بسوهاج.