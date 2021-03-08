شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» : تطعيم 221 شخصا من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بمكتب صحة ثان الزقازيق، تم خلالها متابعة تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد١٩ بالمحافظة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إنتظام العمل على برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، كما تم التأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تطعيم ٢٢١ مواطنا بالمحافظة بلقاح كورونا حتي الآن، بخلاف تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الصحة والجامعة والبالغ عددهم ٢١٦٨ فردا .

وأضاف أنه جاري تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للجميع المواطنين بالفئة المستهدفة، وأن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بمتابعة أعمال التطوير الجارية بمستشفي الزقازيق العام، لإنشاء جناح لجراحات القلب المفتوح، والمراحل الإنشائية المختلفة، مشدداً على مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال، للبدء في تشغيل القسم الجديد، والذي يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.