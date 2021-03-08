شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن تفاصيل قرار إنشاء «الجامعات الأوروبية في مصر» بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري رقم 86 لسنة 2021، بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الأوروبية في مصر EUE» لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل مصر، وتتمتع كل مؤسسة وكذلك كل فرع بشخصية اعتبارية خاصة.

الجدير بالذكر أن «الجامعات الأوروبية في مصر EUE» تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، وسيكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود هشام عبدالقادر رئيس مجلس الأمناء، وستضم جامعات ذات تصنيف متقدم عالميا، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بالتعاقد مع الـ50 جامعة الأولى في العالم.

وستسضيف الجامعات الأوروبية فرع (جامعة لندن)، التي تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، بالإضافة إلى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم في العلوم الإجتماعية، وحصل منها 18 عالماً على جائزة نوبل، حيث ستقدم الجامعة عدد 12 تخصصاً متميزاً في (الإقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها).

كما ستقدم الجامعة سبعة برامج في (هندسة وعلوم الحاسبات، وتعلم الآلة والذكاء الإصطناعي، وتطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، والواقع الافتراضي وتطوير الألعاب وتجربة المستخدم)، وسيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.

كما يوجد ائتلاف مكون من عدد سبعة كليات ومؤسسات جامعة لندن، ممثلة في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية لندن الجامعية UCL والمصنفة العاشرة على العالم، وقد حصل منها 34 عالماً على جائزة نوبل والكلية الملكية في لندن وغيرها، وستمنح درجة الليسانس في القانون، وسيتم منح درجة البكالوريوس في علم النفس من الكلية الملكية في لندن King’s College والمصنفة رقم 31 على العالم، وحصل عدد 12 عالماً على جائزة نوبل من هذه الكلية، كما سيتم تقديم الدراسات العليا في القانون (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) تحت الإشراف الأكاديمي من كلية الملكة ماري بجامعة لندن وكلية لندن الجامعية.

كما ستستضيف EUE جامعة وسط لانكشاير وتمنح درجات البكالوريوس في الهندسة والعلوم الهندسية في تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات ومنها (الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطياريين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات)، كما سيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.

وتتميز الجامعة الأوروبية بعراقتها حيث تم إنشاؤها منذ عام 1828، وتعد الجامعة الأولى في إنجلترا في مجال العلاقات الدولية مع جامعات العالم، كما ترتبط بالصناعة من خلال حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والإبتكار والذي سيتم إنشائه في مجمع الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية الجديدة.