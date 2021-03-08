شكرا لقرائتكم خبر عن ختام برنامج القيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، ختام فعاليات البرنامج التدريبى «القيادة والتأثير»، الذي نظمته الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، لتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

وقام «سوسة»، بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج على المتدربين بحضور الدكتور هانى شحته المدير التنفيذى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وكان القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، افتتح السبت الماضي فعاليات البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي تناول خلال فعالياته مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الأخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، إضافة إلى نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، أوضح الدكتور هانى شحته المدير التنفيذى للمركز، أن التدريب شارك فيه عدد من القيادات العلمية والأكاديمية بجامعة بنها وهم الدكتور عبدالرحيم شولح، والدكتورة إيمان البيطار، والدكتور علاء عبدالغفار، والدكتور رضا عبدالحليم، والدكتور جمال سوسة، مشيرا إلى أن البرنامج شارك فيه 21 من أعضاء هيئة تدريس بمختلف كليات الجامعة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبى لتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية بالجامعات المصرية.