شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب : تعميم الفواتير الإلكترونية خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة الالكترونية والتحول الرقمي والفواتير الضريبية الالكترونية سيتم تعميمها خلال سنتين.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا العام لا يشهد تغيير في طريقة المحاسبة .

وتابع أن 60 ألف ممول استفادوا من رفع غرامات التأخير خاصة أن الضرائب تسعى لاستمرار عمل الناس وعدم توقف أعمالهم بما يصب في مصلحة الضرائب.

ذكر أن التعداد الاقتصادي أوضح وجود مليون وتسعمائة منشأة خارج الاقتصاد الرسمي ولا تدفع الضرائب مشيرا إلى أن القانون يمنح الحق للممول تعديل إقراره الضريبي خلال عام ولا يعتبر تهربا ضريبيا .