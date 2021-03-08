شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: حوافز لتشجيع البدائل صديقة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بنماذج تجارب الشركات العالمية والمحلية في مجال الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام وقصص النجاح بها، مؤكدة ضرورة وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها أو انتاج البدائل وتحديد حجم السوق، وخلق قناة للتواصل بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية وربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة إمكانية ايجاد حوافز، مشيرة إلى مناقشة مجموعة الحوافز الخضراء مع وزير المالية بناء على قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠. وقيام وزارة البيئة بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.



وأكد الدكتور على أبوسنة مساعد الوزيرة للمشروعات، خلال المؤتمر الصحفى لوزارة البيئة اليوم لمناقشة الحد من استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، على الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة سواء على المستوى التشريعى والتوعوي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الجهات المعنية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وذلك في إطار الاتجاه العالمى للحد من استخدام هذه الأكياس، مؤكدا على استمرار الوزارة في تنفيذ هذه الجهود من خلال المزيد من المبادرات والمشروعات المستقبلية.