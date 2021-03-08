شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جداول قناة مدرستنا (الأسبوع الحادي والعشرون) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني على القناة التعليمية «مدرستنا».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول الأسبوع الحادي والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، في الفترة من يوم الأحد ٧ مارس حتى السبت ١٣ مارس ٢٠٢١ على قناة مدرستنا.

تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تعرف علي جداول قناة مدرستنا ( الأسبوع الحادي والعشرين)

تعرف علي جداول قناة مدرستنا ( الأسبوع الحادي والعشرين)

تعرف علي جداول قناة مدرستنا ( الأسبوع الحادي والعشرين)

تعرف علي جداول قناة مدرستنا ( الأسبوع الحادي والعشرين)

تعرف علي جداول قناة مدرستنا ( الأسبوع الحادي والعشرين)

تعرف علي جداول قناة مدرستنا ( الأسبوع الحادي والعشرين)