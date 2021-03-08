شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس يوجه تحية تقدير وإجلال للمرأة المصرية ضمير الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير وإجلال للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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المفتي عن اليوم العالمى للمرأة: الإسلام منحها حقوقها ويعتبرها شريكا في البناء

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتكرمها وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما أنها تعد المرأة شريكًا أساسيًّا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات باعتبارها تمثل نصف المجتمع، ولما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء وهذا الدور لا يمكن لأحد أن ينكره.

سعر الذهب فى مصر اليوم يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ748 جنيها

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أ ش أ: مصدر ليبى يعلن القبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان

قال مصدر بمديرية أمن طبرق الليبية إن الخلية التي تم القبض عليها خلال اليومين الماضيين، تنتمي لجماعة الإخوان، وتقوم عبر غرفة مخصصة للاختراقات الإلكترونية، وعمليات قرصنة وتنصت واختراق الاتصالات.

فصل التيار الكهربى عن مدينة مرسى علم بالكامل لمدة 9 ساعات للصيانة الأربعاء

أعلن مجلس مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، عن ورود إشارة من محطة المحولات بالمدينة، تؤكد فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بعد غد الأربعاء، لصيانة المحولات ولربط خطوط جديدة بالمحطة.

مستشار الرئيس: لم نرصد أى آثار جانبية خطيرة على من تلقوا لقاح كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عدم رصد أي آثار جانبية خطيرة للفئات التي حصلت على لقاح كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن الآثار الجانبية التي قد تحدث لأى نوع من اللقاحات معروفة ولا تختلف من لقاح إلى لقاح آخر، وتتمثل في ألم مكان موضع التطعيم، أو احمرار.

التعليم تعلن ضوابط الحضور بالترم الثانى وتقييم الطلاب بالمدارس الفنية

أعلن قطاع التعليم الفنى، بوزارة التربية والتعليم ضوابط الحضور بالفصل الدراسى الثانى، موضحا أنه يجب اتباع التعليمات الخاصة بتناوب حضور الطلاب فى المدارس الثانوية الفنية، وتطبيق الخطة الدراسية المخفضة، ومراعاة حضور الطلاب للتدريبات العملية والمعملية وتحقيق نسب الحضور المقررة وفقا لأيام الحضور، وتطبيق تناوب الحضور لكل صف دراسى، على أن يتم حضور طلاب التعليم والتدريب المزدوج يومان بالمدرسة وأربعة أيام بالمنشآت التدريبية.

عمر جابر يتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فى اتهامه لصديقيه بتهديده بالقتل

تنازل اللاعب عمر جابر لاعب نادى بيراميدز، عن الدعوى الجنائية والمدنية المرفوعة من جانبه ضد المتهمين بتهديده بالقتل والإيذاء، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله.

الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا بينهم الإمارات وتونس وباكستان وجنوب أفريقيا

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً.

الرئيس السيسى: المرأة المصرية تحمل ضمير الوطن على عاتقها بعزيمة وهمة

في يومها العالمي، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية.

وكتب الرئيس علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الاساسية لبناء الأسرة وتماسكها. وفي يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ.

الحكومة: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس 2021

أعلنت الحكومة أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها الإقرار الضريبى(التسوية السنوية) حتى نهاية مارس 2021، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021؛ وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير 2021 وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، وحرصًا من الوزارة على تقديم كامل الدعم للممولين، مؤكدًة أن هذه المهلة أخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخرى، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .

الصحة تعلن تسجيل 400 ألف مواطن بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تسجيل 400 ألف مواطن على الموقع الإلكترونى الخاص بحجز لقاحات فيروس كورونا من الفئات المستحقة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

الأرصاد: ارتفاع حاد بالحرارة غدا يصل لـ8 درجات والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس تشهد درجات الحرارة ارتفاعا حادا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من " 6 إلى 8" درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين .

السيدة انتصار السيسى: تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية يستمد منها الوطن ضميره وقوته وشموخه

وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، مشيرة إلى أن الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه

سيدات الرياضة المصرية بـ"100 راجل" فى اليوم العالمى للمرأة.. نور الشربينى تتربع على عرش الاسكواش.. ميار شريف تسطر التاريخ بالتنس.. ثريا "كليوباترا السلة"..سمر حمزة تكتب المجد بالمصارعة وجيانا تتألق فى الكاراتيه

فى الثامن من شهر مارس يحتفى العالم بالمرأة، تلك التى أنجبت نصف العالم وتربى على يديها النصف الآخر، وعلى مدار الزمن لم تكن المرأة المصرية بعيدة عن الأحداث العالمية، بل عاصرتها وأثرت فيها وتأثرت بها، وصنعت الإنجازات تلو الأخرى لتثبت كفاءتها بمختلف المجالات والمهن وتثبت أنها قادرة على خوض غمار التحدى فى أى وقت وتحت أى ظروف.

وفى الرياضة على وجه التحديد سطرت المرأة المصرية تاريخاً حافلاً بالإنجازات ورفعت علم مصر فى المحافل الدولية، وضربت أروع الأمثلة فى الكفاح والبطولة وتركت أسماءً رنانة فى المحافل الدولية على مر الأجيال فى الكثير من الألعاب الرياضية، سواء تلك التى تعتمد على القوة أو الخفة والرشاقة.

تقارير إنجليزية: فوز لابورتا يفسح الطريق لانتقال محمد صلاح إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن تولى جوران لابوتا رئاسة نادي برشلونة، بعد غياب لأكثر من 10 سنوات، يمثل المصباح السحرى فى كتالونيا بعد اكتساحه نتيجة الانتخابات أمس، الأحد، ضد تونى فريشكا وفيكتور فونت. وقالت صحيفة "sundayworld" الإنجليزية، إن تولي لابورتا رئاسة برشلونة يجعل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني يقترب من الانضمام إلى البلاوجرانا فى حال رحيله عن الريدز الصيف المقبل، وهو الأقرب لخلافه ميسي.

الحكومة: منح نسب إضافية من المساندة لصادرات مصانع المحافظات الحدودية والصعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

حتى لا يتكرر سيناريو رمضان الماضى.. الصحة تحذر من التجمعات العائلية والتزاحم فى الشهر الكريم منعا لانتشار كورونا.. مخاوف من ارتفاع الإصابات فى أبريل ومايو.. وتشدد على تطبيق إجراءات الوقاية والحصول على اللقاح

حذرت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان من تكرار سيناريو شهر رمضان الماضى والذى ارتفعت فيه الإصابات إلى أعلى معدلاتها مقارنتا بالفترات التى سبقته بسبب العزمات والتزاور خلال شهر رمضان الكريم خاصة أنه يفصلنا عنه 30 يوما.

وقالت مصادر مسئولة باللجنة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا مع نهاية الشهر الجارى وهو ما يتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة ودعت جميع الفئات الأولى بالتطعيم بالحصول على التطعيمات فى موعدها بما فيها الجرعة الأولى والثانية.

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالاهتمام بملف دعم الصادرات.. ووزيرة الصناعة: اجتماعات مع المصدرين للتوافق على مدار 3 أشهر ماضية.. ومنح نسب إضافية من المساندة لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالاهتمام بملف دعم الصادرات.. ووزيرة الصناعة: اجتماعات مع المصدرين للتوافق على مدار 3 أشهر ماضية.. ومنح نسب إضافية من المساندة لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لتشجيع إنشاء مصانع بها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.