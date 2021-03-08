شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة "العربى" لبحث استثمارات الشركة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، الذى عرض موقف استثمارات الشركة فى مصر وخططها المستقبلية، لافتاً إلى أن صافى أرباح الشركة ارتفع خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 رغم الظروف والتحديات التى واجهت الصناعة فى ظل أزمة كورونا.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الدائم للصناعة الوطنية، ورجال الأعمال الجادين، والحرص على تذليل كافة المعوقات بما من شأنه تهيئة المناخ الداعم لزيادة الإستثمارات، وتحقيق معدلات النمو فى هذا القطاع الحيوي الذي يعد قاطرة الإقتصاد، والذى يساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل.

وأشار المهندس محمد العربى إلى أن مجموعة "العربى" لديها 18 مشروعاً لوجيستياً يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، وقد بدأ العمل فى 3 مشروعات منها، لافتاً إلى أن بعض الأماكن تتميز بوجود صناعات بها، كما تضم مراكز تدريب لرفع قدرات ومهارات الأيدي العاملة، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، وكذا معارض لتسويق المنتجات.

كما عرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي ما تم توفيره من سبل الرعاية للعاملين في ظل أزمة كورونا، وكذا الاهتمام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت الصناعية بالمجموعة لاستكمال العمل مع الحفاظ على صحة العاملين، وأكد "العربي" أن المجموعة ستتولى إنشاء مستشفى للطوارئ، على إحدى قطع الأراضي التي تمتلكها، لتخدم العاملين في مصانع المجموعة في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية لأهاليهم وكذا السكان بالمنطقة، خاصة في ظل تكرار وقوع بعض الحوادث في هذه المنطقة، كما سيتم تنفيذ سلم للمرور من الجانبين لحماية العاملين وأهالي المنطقة.