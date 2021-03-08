شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هيبة رئيسا للجنة حقوق الإنسان بالشيوخ وأبو الفتوح ومجدى فريد وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ فوز محمد هيبة برئاسته، كما شهدت فوز كلا من النائب أبو الفتوح محمد، ومجدى فريد بمقعدى الوكالة، فيما فازت رشا نصير بأمانه سر اللجنة.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وحسب لائحة مجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.