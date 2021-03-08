شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عروس البحر "الدوجونج" العالقة فى شباك صيد بمرسى علم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن نجاح محميات البحر الأحمر فى إنقاذ حيوان عروس البحر " الدوجونج" العالقة فى شباك صيد بمنطقة مرسى مبارك بمدينة مرسى علم، وذلك بمشاركة العاملين فى الانشطة البحرية من مرشدى السنوركلينج .

وورد بلاغ من مركب سياحى يفيد بوجود شباك على جسم الدوجونج بمنطقة مرسى مبارك حول منطقة الذيل، وفور ورود المعلومات اصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات لإنقاذ الدوجونج، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد من المتطوعين بالمنطقة والتحرك بمشاركة عدد من مرشدى السنوركلينج وإتمام عملية الإنقاذ وسحب الشبكة العالقة على الحيوان.

وتتقدم وزارة البيئة بالشكر لكل من ساهم فى إنقاذ الدونجونج من العاملين بالأنشطة البحرية والسنوركلينج، والريس محمد العمدة الذى قام بالإبلاغ عن الواقعة، على جهودهم فى حماية التنوع البيولوجى والحياة البحرية.

جدير بالذكر أن الأطُوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر،(Dugong dugon) هو حيوان ثديى بحرى كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 أمتار، له "ذراعان" فى شكل زعنفتين مستديرين، ويستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين (القليا مشقوقة) لتمزيق الحشائش البحرية، وأضراسه القوية و"الداهسات" الصلبة فى مقدم فكيه تطحن الطعام. وللذكر قاطعان صغيران يشبهان الناب، ويرتحل عادة فى أزواج أو مجموعات صغيرة. وبعد حمل يدوم 13 إلى 14 شهراً، تضع الأنثى عادة مولوداً واحداً فى الماء، وتمثل حيوانات الأطوم أحد أهم عوامل الجذب السياحى بالنسبة لمنطقة مرسى علم والتى تعتمد فى الأساس على عوامل التميز فى التنوع البيولوجى والطبيعة الفريدة لسواحلها وتعمل كافة المنظمات البيئية على التوعية بالحفاظ عليه وعدم تعرضه للضغوط البشرية أو الصيد الجائر.